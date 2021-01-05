ДТП под Житомиром — водитель насмерть сбил ребенка

В Житомирской области водитель на выезде из поселка наехал на группу подростков. В результате ДТП 10-летний мальчик погиб на месте, еще один парень попал в больницу с открытым переломом ноги.

31-летнего водителя доставили в медицинское учреждение, чтобы проверить на употребление алкоголя, ведь по внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.











На Житомирщине водитель насмерть сбил 10-летнего ребенка, еще один в больнице / 3 фотографии

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Прокуратура Житомирской области задержала водителя и изъяла авто. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

ДТП в Ровно

В Ровно 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 сбил 26-летнего мужчину с 3-летним сыном, который находился в коляске.

В результате удара коляску с ребенком отбросило на обочину.

Оба пострадавших госпитализированы. У отца предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травму живота, ушиб грудной клетки. Ребенка после оказания медицинской помощи отпустили.