ДТП под Житомиром — водитель насмерть сбил ребенка

В Житомирской области водитель на выезде из поселка наехал на группу подростков. В результате ДТП 10-летний мальчик погиб на месте, еще один парень попал в больницу с открытым переломом ноги.
31-летнего водителя доставили в медицинское учреждение, чтобы проверить на употребление алкоголя, ведь по внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Прокуратура Житомирской области задержала водителя и изъяла авто. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
ДТП в Ровно
В Ровно 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 сбил 26-летнего мужчину с 3-летним сыном, который находился в коляске.
В результате удара коляску с ребенком отбросило на обочину.
Оба пострадавших госпитализированы. У отца предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травму живота, ушиб грудной клетки. Ребенка после оказания медицинской помощи отпустили.