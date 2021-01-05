ДТП під Житомиром – водій насмерть збив дитину

У Житомирській області водій на виїзді з селища наїхав на групу підлітків. Унаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці, ще один хлопець потрапив до лікарні з відкритим переломом ноги.
31-річного водія доставили до медичної установи, щоб перевірити на вживання алкоголю, адже за зовнішніми ознаками чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.
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Прокуратура Житомирської області затримала водія та вилучила авто. Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.
ДТП у Рівному
У Рівному 51-річний водій автомобіля ВАЗ-2104 збив 26-річного чоловіка із 3-річним сином, який перебував у візку.
Унаслідок удару візок з дитиною відкинуло на узбіччя.
Обох постраждалих госпіталізували. У батька попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, травму живота, забій грудної клітки. Дитину після надання медичної допомоги відпустили.