Ніж викинув у колодязь: на Донеччині 28-річний чоловік вбив вітчима

У Слов’янську Донецької області 51-річний чоловік помер внаслідок ножового поранення. Головним підозрюваним є пасинок загиблого.

Правоохоронці встановили, що під час святкування Нового року у будинку вітчима між чоловіками виникла бійка.

28-річний пасинок наніс смертельний удар вітчиму ножем у стегно, а закривавлений ніж викинув у колодязь, де його і знайшли поліцейські.

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Ввечері 31 грудня 51-річного чоловіка госпіталізували до місцевої травматології, однак врятувати його не вдалося.

Зазначається, що перед встановленням справжніх обставин кривавої бійки свідки повідомили поліцейським, що потерпілий впав та поранився самостійно.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Вже судимому підозрюваному загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

“Новорічне” вбивство на Хмельниччині

У Славуті Хмельницької області 35-річний чоловік загинув у новорічну ніч, завітавши у гості до своєї колишньої співмешканки.

24-річний хлопець, який святкував Новий рік разом із дівчиною, почав бійку, а згодом розправився із колишнім своєї коханої.

За скоєний злочин хлопцеві загрожує до 10 років в’язниці.