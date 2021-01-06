Киберполиция задержала мужчину за продажу наклеек на номерные знаки авто

Киберполиция блокировала сеть вебресурсов, на которых продавали наклейки для прикрытия номерных знаков автомобилей.

Злоумышленник продавал пленки через сеть интернет, которые якобы скрывали номерные знаки авто от камер фотофиксации. На продаже недействующих пленок мужчина успел заработать более 1 млн грн.

По данным правоохранителей, злоумышленник создал восемь сайтов под доменами разных стран для реализации так называемых наклеек.

На всех сайтах указывалось, что наклейки способны скрывать номерные знаки автомобилей от распознавания камерами фотофиксации, обезопасив так водителей от возможных штрафов. Однако заявленных свойств такие пленки не имели.

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Сырье, клише под номерные знаки разных стран и технические средства для печати мужчина заказывал из Российской Федерации.

Одна такая наклейка прикрывала только один символ номерного знака авто и стоила 100 грн.

Во время обысков было изъято мобильные телефоны, компьютерную технику и сырье для изготовления продукции. Сейчас сотрудники полиции устанавливают других возможных причастных к совершенному уголовного преступления.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. Мужчине грозит лишение свободы от трех до восьми лет.







”Прятали” номерные знаки авто от камер: полиция задержала торговца чудо-наклейками / 2 фотографии

Киберпреступления

В Запорожье работники киберполиции разоблачила двух заключенных колонии, которые занимались онлайн-мошенничеством.

По данным следствия, злоумышленники обманули более 60 граждан, продавая им несуществующие товары потребления через сеть интернет. Находясь за решеткой, двое ранее судимых преступников, присвоили себе около 250 тыс. грн.