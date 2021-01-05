В Запорожье работники киберполиции разоблачила двух заключенных колонии, которые занимались онлайн-мошенничеством.

По данным следствия, злоумышленники обманули более 60 граждан, продавая им несуществующие товары потребления через сеть интернет.

Находясь за решеткой, двое ранее судимых преступников, присвоили себе около 250 тыс. грн.

Правоохранителями было установлено, что двое мужчин на платформах объявлений продавали несуществующие товары. К покупке предлагали мебель, строительные материалы, электротранспорт и компьютерную технику.

Главным условием была полная или частичная предоплата на банковскую карточку. Однако после получения денег злоумышленники удаляли объявления и блокировали покупателей.

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Сейчас сотрудники полиции устанавливают возможных сообщников и точную сумму ущерба, причиненного потерпевшим.

Во время обысков в месте их наказания было изъято 46 сим-карт, мобильные телефоны и “черновые” записи.

По факту преступления открыто уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Также в киберполиции напомнили, что покупать товары необходимо только на проверенных сайтах и ​​выбирать наложенный платеж. Кроме этого, на сайте киберполиции в разделе Стоп Фрауд можно проверять неизвестного, банковскую карточку или ссылки на сомнительный сайт.

Мошенничество в Украине

Трое участников преступной группы заработали более 10 млн грн, мошенническим путем завладев несколькими объектами недвижимости в центре Львова.

Злоумышленники отбирали у законных владельцев квартиры и гаражи, перерегистрировали их на основании фиктивных документов, а затем продавали.