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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Осквернил более 100 могил: на Николаевщине разоблачили вандала

В Николаевской области разоблачили мужчину, который осквернил более 100 могил на местном кладбище. Вандалом оказался местный житель 22 лет.

Свое поведение мужчина объяснил алкогольным опьянением и хулиганскими мотивами. Чтобы обеспечить себе алиби, молодой человек решил разрушить даже могилы своих родственников.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297, фигуранту дела грозит до семи лет лишения свободы.

  • кладовище, могила
  • кладовище, могила
  • кладовище, могила
  • кладовище, могила
Осквернил более 100 могил: на Николаевщине разоблачили вандала / 2 фотографии

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В столице вандалы повредили памятник

30 декабря стало известно о повреждении памятника воинам АТО в Киеве — вандалы облили его яркой краской.

В сети осудили такой поступок хулиганов и призвали власти усилить охрану у подобных мест.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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