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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Осквернив понад 100 могил: на Миколаївщині викрили вандала

У Миколаївській області викрили чоловіка, який осквернив понад 100 могил на місцевому кладовищі. Вандалом виявився місцевий житель 22 років.

Свою поведінку чоловік пояснив алкогольним сп’янінням та хуліганськими мотивами. Щоб забезпечити собі алібі, молодик вирішив зруйнувати навіть могили своїх родичів.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297, фігуранту справи загрожує до семи років позбавлення волі.

  • кладовище, могила
  • кладовище, могила
  • кладовище, могила
  • кладовище, могила
Осквернив понад 100 могил: на Миколаївщині викрили вандала / 2 фотографии

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У столиці вандали пошкодили пам’ятник

30 грудня стало відомо про пошкодження пам’ятника воїнам АТО у Києві – вандали облили його яскравою фарбою.

У мережі засудили такий вчинок хуліганів та закликали владу посилити охорону біля подібних місць.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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