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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Не поділили пляшку: на Сумщині хлопець до смерті забив 62-річну жінку стільцем

У Сумській області 19-річний хлопець вбив свою 62-річну знайому жінку, до якої часто приходив у гості.

Про смерть пенсіонерки повідомив її сусід. Під час огляду правоохоронці виявили сліди насильницької смерті.

З’ясувалося, що напередодні молодик вкотре прийшов до жінки на святкове застілля з алкоголем.

З часом між ними виник конфлікт, і щоб змусити господиню замовчати, п’яний хлопець декілька разів вдарив її стільцем.

Від отриманих ударів жінка втратила свідомість і впала на підлогу. Зрозумівши, що скоїв вбивство, хлопець намагався заховати її тіло речами, а потім втік.

  • Вбивство на Сумщині: хлопець стільцем забив 62-річну жінку
  • Вбивство на Сумщині: хлопець стільцем забив 62-річну жінку
  • Вбивство на Сумщині: хлопець стільцем забив 62-річну жінку
  • Вбивство на Сумщині: хлопець стільцем забив 62-річну жінку
  • Вбивство на Сумщині: хлопець стільцем забив 62-річну жінку
  • Вбивство на Сумщині: хлопець стільцем забив 62-річну жінку
Не поділили пляшку: на Сумщині хлопець до смерті забив 62-річну жінку стільцем / 3 фотографии

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

За скоєне хлопцеві загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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