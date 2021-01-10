Не поделили землю: на Закарпатье селяне заблокировали работу горнолыжного курорта

На горнолыжном курорте Красия в Закарпатской области группа из 40 молодых людей напала на посетителей и персонал. Причиной конфликта стал вопрос бесплатного пользования подъемниками для местных жителей.

В полиции говорят, что группа местных жителей с Великоберезнянского района начала конфликт с администрацией и заблокировала работу горнолыжной трассы деревянными ветками. О других нарушениях пока не сообщается.

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Вместе с тем местный журналист Виталий Глагола отметил, что накануне местным жителям запретили бесплатно пользоваться подъемниками.

Хотя это было разрешено, поскольку между владельцами комплекса Красия и местными была заключена договоренность о бесплатном пользовании подъемниками за предоставление сельсоветом земель в пользование.

— Местные перекрыли трассу и мешали всем остальным кататься, потому что требовали, чтобы им дали возможность кататься бесплатно. До этого такая возможность была для местных, а в этом году владелец решил, что достаточно и надо начать платить — вот местные и перекрыли трассу. Кроме, того — местные блокировали кассу (но не захватывали), в некоторых забирали скипасы и требовали долю, ибо наша гора и мы туй живем, — пишет журналист Виталий Глагола.

В комментарии ZAXID.NET совладелец горнолыжного курорта Красия Тарас Тарасенко, рассказал, что суть конфликта не только в подъемниках. По его словам местные жители также хотят бесплатного доступа к имуществу и территории курорта, чтобы зарабатывать деньги как лыжные инструкторы. При этом курорт имеет своих инструкторов, а также собственную школу, в которой их готовят.

По его словам, на какие предложения владельцев курорта местные жители не соглашаются.