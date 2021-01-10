Не поділили землю: на Закарпатті селяни заблокували роботу гірськолижного курорту

На гірськолижному курорті Красія у Закарпатській області група з 40 молодиків напала на відвідувачів та персонал. Причиною конфлікту стало ніби-то питання безкоштовного користування підйомниками для місцевих жителів.

У поліції кажуть, що група місцевих жителів з Великоберезнянського району вчинила конфлікт з адміністрацією та блокували роботу гірськолижної траси дерев’яними гілками. Про інші порушення поки що не повідомляється.

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Натомість місцевий журналіст Віталій Глагола зазначив, що напередодні місцевим жителям заборонили безкоштовно користуватися підйомниками.

Хоча раніше це було дозволено, оскільки між власниками комплексу Красія та місцевими була укладена домовленість про безкоштовне користування підйомниками за надання сільрадою земель у користування.

– Місцеві із села перекрили трасу і заважали усім іншим кататись, бо вимагали, аби їм дали можливість кататись безкоштовно. До цього така можливість була для місцевих, а цього року власник вирішив, що досить і треба почати платити — от місцеві й перекрили трасу. Крім, того — місцеві блокували касу (але не захоплювали), в деяких забирали скіпаси й вимагали долю, бо то наша гора і ми туй живемо, — пише журналіст Віталій Глагола.

У коментарі ZAXID.NET співвласник гірськолижного курорту Красія Тарас Тарасенко, розповів, що суть конфлікту не лише у підйомниках. За його словами місцеві жителі також хочуть безкоштовного доступу до майна і території курорту, щоб заробляти гроші як лижні інструктори. При цьому курорт має своїх інструкторів, а також власну школу, в якій їх готують.

За його словами, на жодні пропозиції власників курорту місцеві жителі не погоджуються.