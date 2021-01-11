На побережье Японии обрушились снегопады, в результате стихии погибли восемь человек, пострадали более 270. По предварительным данным, многие из погибших или раненых убирали снег.
Так, в городе Тояма зафиксировали 120 сантиметров снегопада, 100 сантиметров в городе Фукуи и 63 сантиметра в городе Ниигата.
Количество накопившегося снега более чем вдвое превышало среднее количество для этого времени года на большинстве наблюдательных пунктов.
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Метеорологическое агентство Японии призывает людей не выходить на улицу без необходимости и советует быть осторожными с обледенелыми дорогами.
Снегопад в Испании
9 января в Испании бушевал шторм Филомена. Страну накрыли мощные снегопады. В Мадриде снега выпало больше всего за последние 50 лет.
В столице остановился общественный транспорт, на автобанах в машинах застряли люди. Им на помощь отправили армию и волонтеров, которые раздавали водителям пищу. Жертвами непогоды стали два человека.
Источник: NHK