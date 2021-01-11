На узбережжя Японії обрушилися снігопади, внаслідок стихії загинули вісім людей, постраждали більше 270. За попередніми даними, багато хто з загиблих або поранених прибирали сніг.
Так, в місті Тояма зафіксували 120 сантиметрів снігу, 100 сантиметрів в місті Фукуї і 63 сантиметри в місті Ніїгата.
Кількість снігу, який накопичився, більш ніж удвічі перевищувала середню кількість для цієї пори року на більшості спостережних пунктів.
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Метеорологічне агентство Японії закликає людей не виходити на вулицю без необхідності та радить бути обережними з заледенілими дорогами.
Снігопад в Іспанії
9 січня в Іспанії вирував шторм Філомена. Країну накрили потужні снігопади. У Мадриді снігу випало найбільше за останні 50 років.
У столиці зупинився громадський транспорт, на автобанах у машинах застрягли люди. Їм на допомогу відрядили армію та волонтерів, які роздавали водіям їжу. Жертвами негоди стали двоє людей.
Джерело: NHK