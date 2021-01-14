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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Авто разорвало пополам: в ДТП на Херсонщине погибли два человека

В городе Берислав Херсонской области водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и вылетел на обочину, где протаранил несколько деревьев.

— В результате столкновения автомобиль разорвало пополам. В одной части находился водитель и пассажир, в другой — еще один человек. Спасатели с помощью бензопилы и шанцевого инструмента достали живого водителя и передали скорой помощи, — рассказали в ГСЧС.

В результате ДТП погибли пассажиры Nissan.

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Авто разорвало пополам: в ДТП на Херсонщине погибли два человека

ДТП в Киеве

13 января в Киеве на Харьковском шоссе произошло ДТП с пострадавшими.

Водитель Ford Edge, двигаясь в направлении Ленинградской площади, на скорости влетел в Toyota Prius полиции.

Во время прохождения теста у водителя Ford Edge было зафиксировано 2.47 промилле.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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