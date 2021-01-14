Авто розірвало навпіл: у ДТП на Херсонщині загинули дві людини

У місті Берислав Херсонської області водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя, де протаранив кілька дерев.

– У результаті зіткнення автомобіль розірвало навпіл. В одній частині перебував водій та пасажир, в іншій – ще один чоловік. Рятувальники за допомогою бензопили та шанцевого інструменту дістали живого водія та передали до карети швидкої допомоги, – розповіли у ДСНС.

В результаті ДТП загинули пасажири Nissan.

ДТП у Києві

13 січня у Києві на Харківському шосе сталася ДТП з постраждалими.

Водій Ford Edge, рухаючись у напрямку Ленінградської площі, на швидкості влетів у Toyota Prius поліції.

Під час проходження тесту у водія Ford Edge було зафіксовано 2.47 проміле.