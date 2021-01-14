Ночью 14 января на автодороге Киев-Чоп из-за погодных условий произошло смертельное ДТП.

31-летний львовянин, водитель Audi А5, не справившись с управлением на скользкой заснеженной дороге, на скорости врезался в металлический отбойник.

В результате удара вместе с водителем погиб его родной брат.

В автомобиле находились еще двое 27-летних пассажирок: с нетяжелыми травмами их госпитализировали в нейрохирургическое отделение Ровенской ЦГБ.















Погибли два брата: скользкая дорога привела к смертельному ДТП на трассе Киев-Чоп / 4 фотографии

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 — Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей.

Полицейские устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.