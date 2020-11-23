Харьковская полиция несколько дней назад получила заявление от 33-летней женщины о том, что в доме по улице Академика Павлова сосед изнасиловал ее 15-летнюю дочь.

Подозреваемый в преступлении — ранее судимый 44-летний мужчина. Он скрывался в поселке Великий Бурлук, где утром 23 ноября его задержали.

В тот же день суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Девушка рассказала, с вечера 17 ноября и до утра 18 ноября находилась в квартире соседа, который силой затащил ее туда, а потом связал и изнасиловал.

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Полиция открыла производство по двум статьям — изнасилование и незаконное лишение свободы или похищение человека.

Дома у подозреваемого изъяли вещественные доказательства. Проводятся судебные экспертизы.

Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Изнасилование в Киеве

В Киеве бездомный пытался изнасиловать 19-летнюю девушку.

Однако этому помешала прохожая. Пострадавшая вызвала полицию.

Подробнее об изнасиловании в Киеве читайте на Фактах ICTV.