В селе Козлов Киевской области молодой человек изнасиловал несовершеннолетнюю.

— Накануне молодежь отпраздновав Новый год, решила пойти в местный клуб. По дороге 17-летний местный парень отвел несовершеннолетнего в кусты, где нанес телесные повреждения по лицу и изнасиловал ее, — рассказали в ГУ НП в Киевской области.

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Правоохранители уже задержали подозреваемого.

Следователи открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины.







В Киевской области в новогоднюю ночь 17-летний юноша изнасиловал несовершеннолетнюю / 2 фотографии

Похищение на Закарпатье

На Закарпатье четверо мужчин-иностранцев схватили женщину на улице, силой посадили в авто и привезли к дому, где изнасиловали.

Правоохранители задержали подозреваемых в доме, на который указала пострадавшая.