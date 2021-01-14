У Сумській області правоохоронці затримали 43-річного жителя Волинської області, який перебував у розшуку з 2019 року.

Підозрюваного затримали під час перетину державного кордону. Він хотів втекти до сусідньої країни, аби не відбувати покарання за злочин.

Йому інкримінують злочини передбачені ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) та ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України.

У 2018 році зловмисник проживав з мешканкою Волинської області та її малолітньою донькою. Коли жінки не було вдома, чоловік ґвалтував її 10-річну доньку та вчиняв розпусні дії щодо неї.

Зловмисника передадуть працівникам поліції Волинської області. Далі на нього чекає суд.











На Волині вітчим ґвалтував 10-річну дитину, поки матері не було вдома / 3 фотографии

Зґвалтування малолітніх

У Харкові затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 15-річної дівчинки. Ним виявився раніше судимий 44-річний чоловік. Він переховувався у селищі Великий Бурлук, де вранці 23 листопада його затримали.

Дівчина розповіла, з вечора 17 листопада і до ранку 18 листопада перебувала в квартирі сусіда, який силою затягнув її туди, а потім зв’язав та зґвалтував.