Мешал пьянствовать: на Прикарпатье мужчина сильно избил 4-летнего сына любовницы

На Прикарпатье мать пришла в гости к 59-летнему мужчине распивать алкоголь, а с собой привела 4-летнего сына.

— Мама со знакомым начали распивать спиртные напитки, ребенок играл рядом. На следующее утро они проснулись и продолжили застолье, ребенок был рядом, и в какой-то момент мужчине это не понравилось, — рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Ивано-Франковской области Кристина Максимчак.

Хозяин приказал ребенку покинуть квартиру, а когда он отказался, начал бить.

Мальчика от обидчика едва оттянула пьяная мать. Она сразу вызвала полицию и скорую.

— Представляете, лицо синее, глаза заплыли кровью. Думаю, что это либо предметом каким-то били, и то многократно, или кто-то здоровыми кулаками, — рассказал нейрохирург Ивано-Франковской областной детской больницы Олег Матияш.

У мальчика сотрясение головного мозга и многочисленные гематомы.

За содеянное мужчине светит штраф или исправительные работы. На мать мальчика тоже составили админпротокол.

Взрыв гранаты в Днепропетровской области

В Каменском Днепропетровской области в результате взрыва пострадали двое братьев 6 и 14 лет.

В полиции подтвердили, что причиной взрыва в детской комнате стал запал от ручной гранаты.

Впоследствии выяснится, что взрывное устройство дети нашли в ящике с игрушками.

В больницу окровавленных братьев отвез один из соседей.