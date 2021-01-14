Заважав пиячити: на Прикарпатті чоловік сильно побив 4-річного сина коханки

На Прикарпатті матір прийшла в гості до 59-річного чоловіка пиячити, а з собою привела 4-річного сина.

– Мама зі знайомим почали розпивати спиртні напої, дитина гралася поруч. Наступного ранку вони прокинулися і продовжили застілля, дитина була поруч, і в якийсь момент чоловіку це не сподобалось, – розповіла прес-секретар ГУ НП в Івано-Франківській області Христина Максимчак.

Господар наказав дитині залишити квартиру, а коли вона відмовилася, то почав бити.

Хлопчика від кривдника заледве відтягнула п’яна мати. Вона одразу викликала поліцію та швидку.

– Уявляєте, обличчя синє, очі заплили кров’ю. Думаю, що це або предметом якимось били, і то багаторазово, або хтось здоровими кулаками, – розповів нейрохірург Івано-Франківської обласної дитячої лікарні Олег Матіяш.

У хлопчика струс головного мозку та численні гематоми.

За скоєне чоловікові світить штраф чи виправні роботи. На матір побитого хлопчика теж склали адмінпротокол.

Вибух гранати у Дніпропетровській області

У Кам’янському Дніпропетровської області в результаті вибуху постраждали двоє братиків 6 та 14 років.

У поліції підтвердили, що причиною вибуху у дитячій кімнаті став запал від ручної гранати.

Згодом з’ясується, що вибуховий пристрій діти знайшли у ящику з іграшками.

До лікарні закривавлених братиків відвіз один із сусідів.