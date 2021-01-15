В Донецкой области супруги почти год получали выплаты умерших пенсионеров

В Донецкой области группа сообщников, нарушая законодательство, получали социальные выплаты умерших на оккупированной территории пенсионеров.

За 11 месяцев они успели получить более 1,4 млн грн.

Муж и жена в течение мая 2019 — март 2020 года получали копии документов умерших пожилых людей и подделывали судебные документы об установлении факта смерти.

После этого делом занималась сообщница пары — сотрудница Дружковского ГО Государственной регистрации актов гражданского состояния.

Впоследствии схеме привлекли и нотариуса, оформлял доверенности якобы от родственников умерших.

На основании поддельных документов получал пенсионные начисления за три года и денежную помощь на погребение.

Действия злоумышленников квалифицированы по шести статьям — мошенничество, подделка документов, в том числе по предварительному сговору группой лиц, злоупотребление властью или служебным положением, злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица и служебный подлог.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Убийство пенсионера в Харьковской области

В середине декабря в Купянском районе на Харьковщине пенсионерка убила своего 75-летнего мужа из бытовой ссоры.

70-летняя женщина нанесла несколько ножевых ранений кухонным ножом, а когда мужчина истекал кровью, ушла из дома, не вызывая скорую.

В полицию позвонили соседи, обнаружившие мертвое тело пенсионера. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

Источник: Донецкая областная прокуратура