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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

1,4 млн за рік: на Донеччині подружжя отримувало виплати померлих пенсіонерів

У Донецькій області група спільників, порушуючи законодавство, отримували соціальні виплати померлих на окупованій території пенсіонерів.

За 11 місяців вони встигли отримати понад 1,4 млн грн.

Чоловік і дружина впродовж травня 2019 – березня 2020 року отримували копії документів померлих літніх людей і підроблювали судові документи про встановлення факту смерті.

Після цього справою займалася спільниця пари – працівниця Дружківського МВ Державної реєстрації актів цивільного стану.

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Згодом до схеми залучили і нотаріуса, який оформлював довіреності нібито від родичів померлих.

На підставі підроблених документів отримував пенсійні нарахування за три роки та грошову допомогу на поховання.

Дії зловмисників кваліфіковано за шістьма статтями – шахрайство, підроблення документів, в тому числі за попередньою змовою групою осіб, зловживання владою або службовим становищем, зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи та службове підроблення.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Вбивство пенсіонера на Харківщині

В середині грудня у Куп’янському районі на Харківщині пенсіонерка вбила свого 75-річного чоловіка через побутову сварку.

70-річна жінка нанесла декілька ножових поранень кухонним ножем, а коли чоловік стікав кров’ю, пішла з дому, не викликаючи швидку.

До поліції зателефонували сусіди, які виявили мертве тіло пенсіонера. Усі речові докази вилучені та направлені на дослідження.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: Depositphotos

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