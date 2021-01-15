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Тетяна Забожко |

$2,9 тис. за вступ до університету: у Житомирі судитимуть доцента

У Житомирі судитимуть доцента одного з національних університетів за вимагання в абітурієнта $2,9 тис.

За цю суму працівник навчального закладу пообіцяв зарахувати майбутнього студента до вишу.

Правоохоронці затримали доцента під час одержання грошей.

Йому загрожує штраф до 93,5 тис. грн або позбавлення волі до п’яти років.

  • Корупція в Житомирі – судитимуть доцента університету
  • хабар
  • Корупція в Житомирі – судитимуть доцента університету
  • хабар
$2,9 тис. за вступ до університету: у Житомирі судитимуть доцента / 2 фотографии

Хабар автівками на Донеччині

У Донецькій області ректор університету отримав хабар автівками на суму 2,9 млн грн.

За ці гроші керівник університету обіцяв підписати накази про зарахування іноземних громадян на навчання до вишу.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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