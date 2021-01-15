Корупція в Житомирі – судитимуть доцента університету

У Житомирі судитимуть доцента одного з національних університетів за вимагання в абітурієнта $2,9 тис.

За цю суму працівник навчального закладу пообіцяв зарахувати майбутнього студента до вишу.

Правоохоронці затримали доцента під час одержання грошей.

Йому загрожує штраф до 93,5 тис. грн або позбавлення волі до п’яти років.







$2,9 тис. за вступ до університету: у Житомирі судитимуть доцента / 2 фотографии

Хабар автівками на Донеччині

У Донецькій області ректор університету отримав хабар автівками на суму 2,9 млн грн.

За ці гроші керівник університету обіцяв підписати накази про зарахування іноземних громадян на навчання до вишу.