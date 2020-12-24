На Донеччині ректор університету брав хабарі автівками

У Донецькій області правоохоронці викрили ректора університету під час отримання хабаря у виглядів автівок загальною вартістю у 2,9 млн грн.

За даними слідства, керівник університету вимагав та отримав хабар від особи, що займається організацією набору на навчання іноземних громадян. За ці гроші він обіцяв підписати накази про зарахування іноземних громадян на навчання до вишу.

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Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Надзвичайні події Київщини

Четверо жителів Київської та Житомирської областей, що раніше працювали у міграційній службі, створили злочинну группу, яка виготовляла та збувала фальшиві документи.

На замовлення вони підробляли паспорти, водійські та службові посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, дипломи, технічні паспорти і навіть акти на право власності на землю.