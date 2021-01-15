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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Есть ли угроза взрыва: в Одессе “заминировали” 185 детсадов

На электронный адрес полиции Одессы поступило анонимное сообщение о том, что 15 января в 185 детских садах города якобы должен произойти взрыв.

Правоохранители проверяют информацию о минировании детских учреждений.

На месте работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

Дети находятся на прогулках — до проверки сообщения о минировании.

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Рада предлагает ввести конфискацию имущества за звонки о псевдоминировании

В конце декабря Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять закон, предусматривающий усиление ответственности за заведомо ложные сообщения о минировании метрополитенов, аэропортов, вокзалов и других объектов.

В частности, документом предлагают ввести конфискацию имущества за звонки о псевдоминировании.

Сейчас есть наказание в виде штрафа от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Источник: Нацполиция

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