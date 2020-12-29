Рада предлагает ввести конфискацию имущества за звонки о псевдоминировании

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять закон, предусматривающий усиление ответственности за заведомо ложные сообщения о минировании метрополитенов, аэропортов, вокзалов и других объектов.

В частности, документом предлагается внести изменения в ст. 259 Уголовного кодекса. Если законопроект примут, то псевдоминеров могут:

кроме лишения свободы от двух до шести лет, ввести дополнительное наказание в виде конфискации имущества;

если такое же нарушение совершили повторно или если объектами псевдоминирования стали критически важные объекты инфраструктуры, здания органов государственной власти, учреждения здравоохранения или образования — нарушителя могут лишить свободы от четырех до восьми лет с возможной конфискацией имущества.

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Сейчас за псевдоминирование конфискация имущества не предусмотрена. Согласно законодательству, ложные сообщения о минировании обычно квалифицируют по ст. 259 УК Украины.

Она предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок от двух до шести лет.