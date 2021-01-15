На електронну адресу поліції Одеси надійшло анонімне повідомлення про те, що 15 січня у 185 дитсадках міста нібито має статися вибух.

Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування дитячих закладів.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи.

Діти перебувають на прогулянках – до перевірки повідомлення про мінування.

Читайте Рада пропонує запровадити конфіскацію майна за дзвінки про псевдомінування

Наприкінці грудня Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити закон, який передбачає посилення відповідальності за завідомо неправдиві повідомлення про мінування метрополітенів, аеропортів, вокзалів та інших об’єктів.

Зокрема, документом пропонують запровадити конфіскацію майна за дзвінки про псевдомінування.

Нині є покарання у вигляді штрафу від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців або позбавлення волі на строк від двох до шести років.