$2 тыс. за содействие в размещении на парковках Киева зарядных устройств для электромобилей – при получении взятки правоохранители задержали начальника управления коммунального предприятия Киевтранспарксервис.

Такую сумму, по данным следствия, чиновник требовал у предпринимателя за подписание соответствующего договора.

Задержанному уже сообщено о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.







Коррупция в Киевтранспарксервисе: начальника задержали на взятке в $2 тыс. / 2 фотографии

Перед Новым годом в одном из ресторанов Луцка задержали чиновника сектора собственной безопасности ГФС в Волынской области во время получения неправомерной выгоды.

31-летний чиновник требовал от предпринимателя и его партнера платить ему ежемесячно $2 тыс. а то, что не будет создавать искусственных препятствий для их бизнеса. Ему грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.