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Валентина Летяк |

Корупція у Київтранспарксервісі: начальника затримали на хабарі у $2 тис.

$2 тис. за сприяння у розміщенні на парковках Києва зарядних пристроїв для електромобілів – під час отримання хабара правоохоронці затримали начальника управління комунального підприємства Київтранспарксервіс.

Таку суму, за даними слідства, посадовець вимагав у підприємця за підписання відповідного договору.

Затриманому вже повідомлено про підозру, нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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  • Корупція у Київтранспарксервісі
  • Корупція у Київтранспарксервісі
  • Корупція у Київтранспарксервісі
  • Корупція у Київтранспарксервісі
Корупція у Київтранспарксервісі: начальника затримали на хабарі у $2 тис. / 2 фотографии

Перед Новим роком в одному з ресторанів Луцька затримали посадовця сектору власної безпеки ДФС у Волинській області під час одержання неправомірної вигоди.

31-річний чиновник вимагав від підприємця та його партнера платити йому щомісяця $2 тис. за те, що не створюватиме штучних перешкод для їхнього бізнесу. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

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