PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

Пытали и требовали $800 тыс.: в Тернополе похитили столичного бизнесмена

В Тернополе напали на бизнесмена, который в Киеве занимается криптовалютой. Нападение произошло когда он вместе с женой возвращался с празднования дня рождения родственника.

На мужчину надели наручники, затолкали его в багажник и вывезли в неизвестном направлении. Всю ночь его жестоко пытали и требовали деньги — $800 тыс. Также злоумышленники угрожали убить жену бизнесмена, которую похитили.

Они отобрали у мужчины личные вещи, но не заметили в куртке старый телефон. Воспользовавшись моментом, когда преступники под утро вышли на перекур, он тихонько достал его и вызвал полицию. Вскоре правоохранители нашли и жену бизнесмена.

Читайте: Хотела покататься и посмотреть на елку на Подоле: в Киеве девушка угнала авто

Похитителями оказались жители Тернопольщины, которые считаются представителями местного криминалитета. Некоторые из них уже имеют судимость за продажу наркотиков.

Из семи причастных к преступлению пока задержали только трех. Еще один — организатор — сам сдался полиции. Соорганизатором и исполнителю суд уже избрал меру пресечения — содержание под стражей.

Похищение в Николаеве

В Николаеве задержали похитителей предпринимателя, которые требовали $47 тыс. несуществующего долга. Себя они позиционировали, как представители криминалитета.

Силовики задержали злоумышленников на одной из автозаправочных станций областного центра, когда потерпевший передал им 130 тыс. грн.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка