Пытали и требовали $800 тыс.: в Тернополе похитили столичного бизнесмена

В Тернополе напали на бизнесмена, который в Киеве занимается криптовалютой. Нападение произошло когда он вместе с женой возвращался с празднования дня рождения родственника.

На мужчину надели наручники, затолкали его в багажник и вывезли в неизвестном направлении. Всю ночь его жестоко пытали и требовали деньги — $800 тыс. Также злоумышленники угрожали убить жену бизнесмена, которую похитили.

Они отобрали у мужчины личные вещи, но не заметили в куртке старый телефон. Воспользовавшись моментом, когда преступники под утро вышли на перекур, он тихонько достал его и вызвал полицию. Вскоре правоохранители нашли и жену бизнесмена.

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Похитителями оказались жители Тернопольщины, которые считаются представителями местного криминалитета. Некоторые из них уже имеют судимость за продажу наркотиков.

Из семи причастных к преступлению пока задержали только трех. Еще один — организатор — сам сдался полиции. Соорганизатором и исполнителю суд уже избрал меру пресечения — содержание под стражей.

Похищение в Николаеве

В Николаеве задержали похитителей предпринимателя, которые требовали $47 тыс. несуществующего долга. Себя они позиционировали, как представители криминалитета.

Силовики задержали злоумышленников на одной из автозаправочных станций областного центра, когда потерпевший передал им 130 тыс. грн.