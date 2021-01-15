PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Не повернули з прогулянки: на Чернігівщині родичі викрали 6-річну дитину

У Чернігівській області родичі жінки викрали у неї неповнолітню дитину. Вони взяли 6-річну дівчинку на прогулянку, після чого зникли та перестали виходити на зв’язок.

Матір звернулася з заявою до поліції. Через дві доби правоохоронцям вдалося розшукати викрадачів – вони перебували на території Київській області. Дитина жива та здорова.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України, санкція статі передбачає до п’яти років обмеження або позбавлення волі. Наразі вирішуються питання щодо обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

викрадення дитини на Чернігівщині

Читайте
Осквернив понад 100 могил: на Миколаївщині викрили вандала

Викрадення у Тернополі

У грудні зловмисники викрали підприємця у Тернополі. Вони напали на нього, коли він повертався додому з гостей разом з дружиною. Після цього чоловіка запхали в багажник, катували та вимагали гроші.

Детальніше про викрадення підприємця у Тернополі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору