У Чернігівській області родичі жінки викрали у неї неповнолітню дитину. Вони взяли 6-річну дівчинку на прогулянку, після чого зникли та перестали виходити на зв’язок.

Матір звернулася з заявою до поліції. Через дві доби правоохоронцям вдалося розшукати викрадачів – вони перебували на території Київській області. Дитина жива та здорова.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України, санкція статі передбачає до п’яти років обмеження або позбавлення волі. Наразі вирішуються питання щодо обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

Викрадення у Тернополі

У грудні зловмисники викрали підприємця у Тернополі. Вони напали на нього, коли він повертався додому з гостей разом з дружиною. Після цього чоловіка запхали в багажник, катували та вимагали гроші.

Детальніше про викрадення підприємця у Тернополі читайте на Фактах ICTV.