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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Тіло знайшли через місяць у підвалі: на Рівненщині хлопець зарізав колишню

У Рівненській області чоловік зарізав молоду дівчину та сховав тіло у власному підвалі.

Знайти дівчину вдалося лише через місяць. Спершу її шукали рідні та друзі, а згодом до пошуків приєдналася і поліція.

Мати загиблої розповіла, що її донці постійно погрожував колишній хлопець. З ним дівчина познайомилася ще п’ять років тому, але стосунки тривали недовго, адже він виявився справжнім тираном.

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Хлопець переслідував Юлю, приходив навіть додому, виламував двері та обрізав дроти.

До поліції мама звернулася вже 22 грудня. Поліцейські розпочали пошуки й за два тижні прийшли до будинку в містечку Здолбунів. Саме тут мешкав хлопець, але вдома його не було. Зниклої дівчини у квартирі теж не знайшли – тільки сліди її крові.

За оцінками експертів, Юлю вбили ще шостого грудня, через кілька днів після того, як вона пішла з дому.

Поруч із тілом, у купі закривавленого лахміття, оперативники знайшли і ніж, яким вбили дівчину. Смертельним стало поранення у спину – жодних шансів вижити після такого Юля не мала.

Захистити молоду дівчину від маніяка могла поліція, якби жорстко відреагувала на звернення її рідних.

– Там ситуація неоднозначна, тому що батьки звертаються, а вона в принципі претензій не мала до цієї особи. Тому говорити про те, що працівники поліції спрацювали правомірно, чи не правомірно, я б не спішив через те, що вона є повнолітньою особою і може сама вирішувати з ким їй спілкуватися, – розповіли у поліції.

Підозрюваного у вбивстві Юлії поліція шукала півтора тижні, На найближчі два місяці його відправили в СІЗО. За жорстокий злочин йому світить 15 років.

Вбивство під Одесою

У селі Виноградівка Одеської області знайшли застреленими 60-річного чоловіка та його 53-річну дружину – його біля відчиненої хвіртки, її в будинку.

Поліція встановила, що жінка загинула першою, а господар зі зброєю в руках.

У будинку правоохоронці знайшли кілька передсмертних записок, написаних чоловіком. У них він зізнався, що вбив дружину з власної мисливської рушниці.

Фото: Dreamstime

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