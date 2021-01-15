Тіло знайшли через місяць у підвалі: на Рівненщині хлопець зарізав колишню

У Рівненській області чоловік зарізав молоду дівчину та сховав тіло у власному підвалі.

Знайти дівчину вдалося лише через місяць. Спершу її шукали рідні та друзі, а згодом до пошуків приєдналася і поліція.

Мати загиблої розповіла, що її донці постійно погрожував колишній хлопець. З ним дівчина познайомилася ще п’ять років тому, але стосунки тривали недовго, адже він виявився справжнім тираном.

Хлопець переслідував Юлю, приходив навіть додому, виламував двері та обрізав дроти.

До поліції мама звернулася вже 22 грудня. Поліцейські розпочали пошуки й за два тижні прийшли до будинку в містечку Здолбунів. Саме тут мешкав хлопець, але вдома його не було. Зниклої дівчини у квартирі теж не знайшли – тільки сліди її крові.

За оцінками експертів, Юлю вбили ще шостого грудня, через кілька днів після того, як вона пішла з дому.

Поруч із тілом, у купі закривавленого лахміття, оперативники знайшли і ніж, яким вбили дівчину. Смертельним стало поранення у спину – жодних шансів вижити після такого Юля не мала.

Захистити молоду дівчину від маніяка могла поліція, якби жорстко відреагувала на звернення її рідних.

– Там ситуація неоднозначна, тому що батьки звертаються, а вона в принципі претензій не мала до цієї особи. Тому говорити про те, що працівники поліції спрацювали правомірно, чи не правомірно, я б не спішив через те, що вона є повнолітньою особою і може сама вирішувати з ким їй спілкуватися, – розповіли у поліції.

Підозрюваного у вбивстві Юлії поліція шукала півтора тижні, На найближчі два місяці його відправили в СІЗО. За жорстокий злочин йому світить 15 років.

Вбивство під Одесою

У селі Виноградівка Одеської області знайшли застреленими 60-річного чоловіка та його 53-річну дружину – його біля відчиненої хвіртки, її в будинку.

Поліція встановила, що жінка загинула першою, а господар зі зброєю в руках.

У будинку правоохоронці знайшли кілька передсмертних записок, написаних чоловіком. У них він зізнався, що вбив дружину з власної мисливської рушниці.