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Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

В Карпатах возможен сход лавины

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской области.

По прогнозам Укргидрометцентра, 15 января, в связи со снегопадом и метелями, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность значительное снеголавинная опасность (3 уровень).

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Год назад в итальянских Альпах из-за лавины погибли три человека – женщина и две семилетние девочки, гражданки Германии.

Они находились на лыжной трассе, когда с высоты около 3 тыс. м сошел снег.

Травмировался также мужчина с 11-летним сыном.

Источник: ГСЧС

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