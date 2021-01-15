В Карпатах возможен сход лавины

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской области.

По прогнозам Укргидрометцентра, 15 января, в связи со снегопадом и метелями, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность значительное снеголавинная опасность (3 уровень).

Из-за лавины в Альпах погибли три человека

Год назад в итальянских Альпах из-за лавины погибли три человека – женщина и две семилетние девочки, гражданки Германии.

Они находились на лыжной трассе, когда с высоты около 3 тыс. м сошел снег.

Травмировался также мужчина с 11-летним сыном.