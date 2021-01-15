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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

В Карпатах можливе сходження лавини

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської та Закарпатської області.

За прогнозами Укргідрометцентру, 15 січня, у зв’язку зі снігопадом і завірюхами, на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей буде спостерігатися значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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Рік тому в італійських Альпах через сходження лавини загинуло троє людей – жінка та дві семирічні дівчинки, громадянки Німеччини.

Вони знаходилися на лижній трасі, коли з висоти близько 3 тис. м зійшов сніг.

Травмувався також чоловік із 11-річним сином.

Джерело: ДСНС

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