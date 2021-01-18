У Туреччині 28-річна українка постраждала від рук власного чоловіка, з яким збиралася розлучитися. Через ревнощі він порізав їй обличчя.

Інцидент стався у передмісті Стамбула.

Жінка пішла від нього та направила документи на розлучення. Однак чоловік не хотів відпускати дружину.

Він не знав її адреси. Але жінка пішла до торгового центру разом з сестрою та виклала світлину до Instagram. Це побачив її колишній, підстеріг українку та завдав їй кілька ударів ножем.

Поліції вдалося затримати чоловіка, а жінку направили до лікарні. Нині її життю нічого не загрожує.

Правоохоронцям вдалося з’ясувати причину нападу, чоловік пішов на такий крок через ревнощі.

Смерть українки у Туреччині

У січні 2021 року МЗС України повідомило про смерть українки у Туреччині.

Дівчина була прикута до стільця та з пакетом на голові.

Місцеві правоохоронці вважають, що це могло бути самогубство. Деталі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Hurriyet