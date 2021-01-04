В Турции трагически погибла 25-летняя украинка Кристина Новицкая. Девушку нашли прикованной наручниками к стулу, с пакетом на голове на арендованной вилле в курортном городе Бодрум (провинция Мугла). По предварительным данным, это было самоубийство.

В МИД Украины подтвердили смерть девушки и рассказали о возвращении тела на родину.

— Дело находится на особом контроле Консульства Украины в Анталии. Украинское консульство также начало комплекс мер для подготовки репатриации тела, — сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Сейчас смерть девушки расследуют турецкие правоохранители. Главная версия — суицид, ведь девушка была закрыта в помещении на ключ изнутри. Однако из-за странных обстоятельств смерти следователи рассматривают и версию убийства.

Смерть украинца в Польше

4 января стало известно о смерти украинца в ​​Польше.

30-летний мужчина погиб во время пожара в городе Вроцлав.

Подробнее о смерти украинца в ​​Польше читайте на Фактах ICTV.

Источник: Yeni Safak, УНИАН