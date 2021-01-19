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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Бил ногами посреди улицы: в Одессе отец публично избил сына

В Одессе отец публично избил сына посреди улицы. Инцидент произошел на улице Гоголя. Мужчина сначала ударил ребенка по шее, а потом начал бить ногами.

Событие удалось снять на камеру телефона прохожей. От полученных ударов парень падал на землю. Только после того, как женщина пригрозила горе-отцу вызовом полиции, он прекратил издевательства над ребенком.

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В Черкасской области мужчина убил 4-месячного ребенка

В Черкасской области мужчина до смерти забил 4-месячного сына. Мальчик плакал ночью, а утром не хотел есть. После этого 28-летний отец начал бить его об спинку кровати, пока не прекратилось дыхание.

Подробнее об убийстве 4-месячного младенца читайте на Фактах ICTV.

Источник: Odessa Info

Фото: Depositphotos

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