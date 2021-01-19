В Одесі батько привселюдно побив сина посеред вулиці. Інцидент трапився на вулиці Гоголя. Чоловік спочатку вдарив дитину по шиї, а потім почав гамселити ногами.

Подію вдалося зняти на камеру телефону перехожій. Від отриманих ударів хлопець падав на землю. Тільки після того, як жінка пригрозила горе-батьку викликом поліції, він припинив знущання над дитиною.

На Черкащині чоловік вбив 4-місячну дитину

У Черкаській області чоловік до смерті забив 4-місячного сина. Хлопчик плакав уночі, а вранці не хотів їсти. Після цього 28-річний батько почав бити його об бильце ліжка, поки не припинилося дихання.

Детальніше про вбивство 4-місячного немовляти читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Odessa Info