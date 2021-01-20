Повылетали окна с рамами: в Киеве произошел взрыв в квартире

В Киеве произошел взрыв в одной из квартир пятиэтажки, где уже несколько месяцев идет ремонт.

Внутри помещения повылетали даже окна с рамами, а стена и труба возле газовой плиты почернели.

Мощность была такая, что в комнате одной из квартир даже попадала мебель, а бетонная стена просто выгнулась и треснула.

Люди говорят, что за час до взрыва рабочие перекрыли воду по всему дому, а потом начали что-то резать.

В то же время в Киевгазе уверяют, что владелец без предупреждения влез в газовые сети, что делать строго запрещено.

Сейчас в доме отключили коммуникации. Как взрыв повлиял на несущие конструкции здания, проверит специальная комиссия.

Рабочих, проводивших ремонтные работы, полиция задержала, а жителям разрешили вернуться домой.

Взрыв на Львовщине

20 января в городе Стрый на Львовщине произошел взрыв в деревянной часовне святого Иосафата Коциловского УГКЦ.

В результате взрыва пострадал мужчина 1958 года рождения, который получил ожоги лица. Правоохранители устанавливают причину возгорания.