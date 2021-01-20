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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

Повилітали вікна з рамами: у Києві стався вибух у квартирі

У Києві стався вибух в одній із квартир п’ятиповерхівки, де вже кілька місяців триває ремонт.

Всередині помешкання повилітали навіть вікна з рамами, а стіна та труба біля газової плити аж почорніли.

Потужність була така, що в кімнаті однієї з квартир навіть попадали меблі, а бетонна стіна просто вигнулася і тріснула.

Люди говорять, що за годину до вибуху робітники перекрили воду по всьому будинку, а потім почали щось різати.

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Водночас у Київгазі запевняють, що власник без попередження вліз у газові мережі, що робити суворо заборонено.

Наразі в будинку відключили комунікації. Як вибух вплинув на несучі конструкції будівлі, перевірить спеціальна комісія.

Робітників, які проводили ремонтні роботи, поліція затримала, а мешканцям дозволили повернутися додому.

Вибух на Львівщині

20 січня у місті Стрий на Львівщині стався вибух у дерев’яній каплиці священномученика Йосафата Коциловського УГКЦ.

Унаслідок вибуху постраждав чоловік 1958 року народження, який дістав опіки обличчя. Правоохоронці встановлюють причину займання.

Джерело: Надзвичайні новини

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