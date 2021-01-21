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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

Названа предварительная причина пожара в Харькове

Предварительной причиной пожара в доме престарелых в Харькове могло быть неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

харків пожежа

Такую версию озвучила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Также она напомнила, что Харьковская областная прокуратура уже открыла уголовное дело из-за пожара в доме престарелых по ч. 2 ст. 270 УК Украины — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

Вместе с тем, генпрокурор выразила соболезнования родным и близким погибших.

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21 января в 15.00 возник пожар в доме престарелых в Харькове. Огонь унес жизни 15 человек. Спасти удалось девять пострадавших, которых госпитализировали в больницу.

На трагедию уже отреагировал президент Владимир Зеленский. В частности, он поручил Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации и создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин пожара в доме престарелых.

Источник: Ирина Венедиктова

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