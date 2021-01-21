Попередньою причиною пожежі у будинку для літніх людей у Харкові могло бути необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Таку версію озвучила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Також вона нагадала, що Харківська обласна прокуратура вже розпочала кримінальну справу через пожежу у будинку для літніх людей за ч.2 ст. 270 КК України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

Разом з тим, генпрокурор висловила співчуття рідним та близьким загиблих.

21 січня о 15.00 виникла пожежа у будинку для літніх людей у Харкові. Вогонь забрав життя 15 людей. Врятувати вдалося дев’ятьох постраждалих, яких госпіталізували до лікарні.

На трагедію вже відреагував президент Володимир Зеленський. Зокрема, він доручив Кабінету міністрів негайно розібратися в ситуації і створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій для з’ясування причин пожежі у будинку для літніх людей.

Джерело: Ірина Венедіктова