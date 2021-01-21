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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Служив у так званому МДБ “ЛНР”: СБУ затримала російського найманця

Служба безпеки України затримала українця, який проходив службу у так званому Міністерстві державної безпеки ЛНР. Мешканець Луганської області добровільно вступив до лав незаконного збройного формування.

Згодом він почав працювати на пропускному пункті на кордоні Луганщини з Росією, звідки на тимчасово окуповані території завозили зброю та спецтехніку.

Чоловіка затримали в Одеській області. Він розкрив слідчим СБУ важливу інформацію щодо російських силовиків, зокрема данні про переміщення техніки.

СБУ затримання

Наразі йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють, чи не причетний він до інших злочинів на Донбасі. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує від восьми до 15 років позбавлення волі.

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В Івано-Франківській області співробітники Служби безпеки викрили командирку бойовиків “ЛНР”. Жінка воювала на Донбасі проти українського війська.

На початку війни вона брала участь у захопленні будівлі СБУ.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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