Служба безпеки України затримала українця, який проходив службу у так званому Міністерстві державної безпеки ЛНР. Мешканець Луганської області добровільно вступив до лав незаконного збройного формування.

Згодом він почав працювати на пропускному пункті на кордоні Луганщини з Росією, звідки на тимчасово окуповані території завозили зброю та спецтехніку.

Чоловіка затримали в Одеській області. Він розкрив слідчим СБУ важливу інформацію щодо російських силовиків, зокрема данні про переміщення техніки.

Наразі йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють, чи не причетний він до інших злочинів на Донбасі. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує від восьми до 15 років позбавлення волі.

Затримання командира “ЛНР” на Львівщині

В Івано-Франківській області співробітники Служби безпеки викрили командирку бойовиків “ЛНР”. Жінка воювала на Донбасі проти українського війська.

На початку війни вона брала участь у захопленні будівлі СБУ.