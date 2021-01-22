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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Поражали током, били и пытали для видео: на Житомирщине будут судить блогеров

В Житомирской области дали приговор группе видеоблогеров, которые распространяли в сети видеозаписи со сценами насилия и унижения. Пятеро обвиняемых получили наказание в виде лишения свободы на пять лет.

Поражали током, били и пытали для видео: на Житомирщине будут судить блогеров

Преступники в течение трех лет публиковали в сети ролики со сценами насилия — они показывали, как поражают током, бьют и поджигают друг друга и людей. Кроме того, они силой удерживали граждан в городе Бердичев Житомирской области для съемок видео.

Лидером преступной группировки оказался 33-летний мужчина, он привлек к деятельности бывшую жену, ИТ-специалиста и еще двух человек.

  • Поражали током, били и пытали для видео: на Житомирщине будут судить блогеров
  • Поражали током, били и пытали для видео: на Житомирщине будут судить блогеров
  • Поражали током, били и пытали для видео: на Житомирщине будут судить блогеров
  • Поражали током, били и пытали для видео: на Житомирщине будут судить блогеров
  • Поражали током, били и пытали для видео: на Житомирщине будут судить блогеров
  • Поражали током, били и пытали для видео: на Житомирщине будут судить блогеров
Поражали током, били и пытали для видео: на Житомирщине будут судить блогеров / 3 фотографии
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Чтобы избежать наказания, злоумышленники снимали контент в разных квартирах, которые они арендовали. Распространенная продукция была платной — для ее просмотра зрители перечисляли средства на электронный кошелек.

Накануне в Николаевской области задержали трех мужчин, которые распространяли детское порно. Фигуранты дела были участниками тематических сайтов. Порнографические материалы с участием несовершеннолетних они распространяли на заказ.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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