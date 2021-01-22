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Людмила Богданова |

Уражали струмом, били та катували для відео: на Житомирщині судитимуть блогерів

У Житомирській області завершили розслідування щодо групи відеоблогерів, які розповсюджували у мережі відеозаписи зі сценами насильства та приниження. П’ятеро обвинувачених можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять років.

Уражали струмом, били та катували для відео: на Житомирщині судитимуть блогерів

Злочинці протягом трьох років публікували у мережі ролики зі сценами насильства – вони показували, як уражають струмом, б’ють та підпалюють один одного та інших людей. Крім того, вони силою утримували громадян у місті Бердичів Житомирської області для зйомок відео.

Лідером злочинного угрупування виявився 33-річний чоловік, він залучив до діяльності колишню дружину, ІТ-спеціаліста і ще двох осіб.

  • Уражали струмом, били та катували для відео: на Житомирщині судитимуть блогерів
  • Уражали струмом, били та катували для відео: на Житомирщині судитимуть блогерів
  • Уражали струмом, били та катували для відео: на Житомирщині судитимуть блогерів
  • Уражали струмом, били та катували для відео: на Житомирщині судитимуть блогерів
  • Уражали струмом, били та катували для відео: на Житомирщині судитимуть блогерів
  • Уражали струмом, били та катували для відео: на Житомирщині судитимуть блогерів
Уражали струмом, били та катували для відео: на Житомирщині судитимуть блогерів / 3 фотографии
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Щоб уникнути покарання, зловмисники знімали контент у різних квартирах, які вони орендували. Поширена продукція була платною – для її перегляду глядачі перераховували кошти на електронний гаманець.

Напередодні у Миколаївській області затримали трьох чоловіків, які поширювали дитяче порно. Фігуранти справи були учасниками тематичних сайтів. Порнографічні матеріали за участю неповнолітніх вони розповсюджували на замовлення.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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