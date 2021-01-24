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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

На озере во Львовской области два человека ушли под лед

В селе Ивановцы во Львовской области на озере двое мужчин ушли под лед.

На озере во Львовской области два человека ушли под лед

На место происшествия прибыли бойцы ГСЧС, которые при помощи аварийно-спасательного оборудования (спасательных кругов и веревок) и лодки вытащили на берег одного из пострадавших — мужчину 1960 года рождения. Его передали медикам, однако они лишь констатировали смерть.

Тело второго мужчины 1972 года рождения извлекли из воды водолазы.

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На Закарпатье парень провалился под лед

На Закарпатье спасатели достали из воды 26-летнего парня, который провалился под лед на деревенском пруду.

Смертельный инцидент произошел в селе Сельцо Иршавского района. Таким образом, по словам друзей, он хотел сократить путь домой.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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