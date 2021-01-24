На озере во Львовской области два человека ушли под лед

В селе Ивановцы во Львовской области на озере двое мужчин ушли под лед.

На место происшествия прибыли бойцы ГСЧС, которые при помощи аварийно-спасательного оборудования (спасательных кругов и веревок) и лодки вытащили на берег одного из пострадавших — мужчину 1960 года рождения. Его передали медикам, однако они лишь констатировали смерть.

Тело второго мужчины 1972 года рождения извлекли из воды водолазы.

На Закарпатье парень провалился под лед