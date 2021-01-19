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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Тело искали два дня: в Закарпатье 26-летний парень провалился под лед

На Закарпатье спасатели достали из воды 26-летнего парня, который провалился под лед на деревенском пруду.

Смертельный инцидент произошел в селе Сельцо Иршавского района.

Выяснилось, что парень провалился под лед еще 17 января. Таким образом, по словам друзей, он хотел сократить путь домой.

Об исчезновении они сообщили вечером 18 января.

Тело искали два дня: в Закарпатье 26-летний парень провалился под лед

Осмотрев пруд, на середине водоема спасатели ГСЧС заметили свежую прорубь, у которой заканчивались человеческие следы.

Водолазы нашли и достали тело утопленника только утром 19 января. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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