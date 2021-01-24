На озері у Львівській області дві людини пішли під лід

В селі Іванівці у Львівській області на озері двоє чоловіків пішли під лід.
На місце події прибули бійці ДСНС, які за допомогою аварійно-рятувального обладнання (рятувальних кругів та мотузок) та човна витягнули на берег одного з потерпілих – чоловіка 1960 року народження. Його передали медикам, проте вони лише констатували смерть чоловіка.
Тіло іншого чоловіка 1972 року народження витягнули з води водолази.
На Закарпатті хлопець провалився під кригу
На Закарпатті рятувальники дістали з води 26-річного хлопця, який провалився під кригу на сільському ставку.
У такий спосіб, за словами друзів, він хотів скоротити шлях додому.