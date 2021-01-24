В Киеве женщина нанесла ножевое ранение мужчине из-за ревности. Пара вместе выпивала, после чего между ними возник конфликт. В разгар ссоры женщина ударила 40-летнего мужчину ножом в грудь.

Об инциденте полицию сообщил врач скорой, который диагностировал у потерпевшего проникающее ножевое ранение грудной клетки.

Правоохранители задержали подозреваемую 1983 года рождения. По факту преступления открыто уголовное производство — женщине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Сейчас ей сообщено о подозрении и избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Убийство во время ссоры в Киеве

В Киеве мужчина убил жену в новогоднюю ночь. Во время праздничного застолья между супругами возник конфликт.

После этого фигурант дела взял пистолет и несколько раз выстрелил в голову жене.