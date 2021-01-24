У Києві жінка завдала ножового поранення чоловіку через ревнощі. Пара разом випивала, після чого між ними виник конфлікт. У розпалі сварки жінка вдарила 40-річного чоловіка ножем у груди.

Про інцидент поліцію повідомив лікар швидкої, який діагностував у потерпілого проникаюче ножове поранення грудної клітини.

Правоохоронці затримали підозрювану 1983 року народження. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження – жінці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Наразі їй повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Вбивство під час сварки у Києві

У Києві чоловік вбив дружину у новорічну ніч. Під час святкового застілля між подружжям виник конфлікт.

Після цього фігурант справи взяв пістолет і кілька разів вистрілив у голову дружині.