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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Встромила ніж у груди: у Києві жінка через ревнощі напала на чоловіка

У Києві жінка завдала ножового поранення чоловіку через ревнощі. Пара разом випивала, після чого між ними виник конфлікт. У розпалі сварки жінка вдарила 40-річного чоловіка ножем у груди.

Встромила ніж у груди: у Києві жінка через ревнощі напала на чоловіка

Про інцидент поліцію повідомив лікар швидкої, який діагностував у потерпілого проникаюче ножове поранення грудної клітини.

Правоохоронці затримали підозрювану 1983 року народження. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження – жінці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Наразі їй повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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Вбивство під час сварки у Києві

У Києві чоловік вбив дружину у новорічну ніч. Під час святкового застілля між подружжям виник конфлікт.

Після цього фігурант справи взяв пістолет і кілька разів вистрілив у голову дружині.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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